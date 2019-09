“A passo di territorio”: incontro sul turismo alla libreria QB Viaggi di carta

Nuovi appuntamenti nel fine settimana alla libreria QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi 1) di Grosseto.

Sabato 21 settembre, alle 10, l’incontro dal titolo “A passo di territorio” che fa parte del festival “Viaggiarsi intorno. Festival del territorio a passo d’uomo”, nato grazie ad un bando per circoli e comitati Arci a sostegno di eventi culturali estivi da finanziare in crowdfunding con il contributo di Sammontana.

Una tavola rotonda dove sono invitate le associazioni, le cooperative che stanno lavorando per promuovere la provincia di Grosseto attraverso viaggi ed escursioni tese alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro territorio.

La Maremma è una terra che presenta grandi bellezze paesaggistiche e incantevoli borghi sparsi per il territorio. Anche per questo, il viaggio lento si diffonde sempre di più, grazie a guide locali, cooperative e associazioni culturali che se ne occupano in maniera competente, a musei capaci di spiegarne la storia e il territorio e a semplici appassionati.

A tutti questi attori si rivolge il festival “Viaggiarsi intorno”, pensato come un luogo di incontro dove fare il punto della situazione, quasi una pausa prima di riprendere il cammino.