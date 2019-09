Turismo, bilanci e prospettive: se ne parla in un incontro del Comune

Un primo bilancio sulla stagione estiva appena conclusa e gli obiettivi dell’amministrazione comunale in tema di promozione e sviluppo turistico.

Sono questi i temi dell’incontro con gli operatori turistici del territorio, organizzato dal Comune di Massa Marittima, in programma lunedì 30 settembre alle 21 al Portale delle Arti, nella sala Mariella Gennai, all’ex convento delle Clarisse, in piazza XXIV Maggio.

“Sarà un’occasione utile – ha spiegato l’assessore al turismo Luca Santini – per fare una analisi congiunta sui problemi del settore ed eventualmente cominciare a mettere in campo nuove idee per il futuro. Per questo auspico un’ampia partecipazione da parte di tutti gli addetti ai lavori”.

All’incontro sarà presente Gabriella Orlando, referente provinciale del Centro commerciale naturale.