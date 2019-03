“Turismo in scena”: il Comune incontra le imprese per parlare di progetti e prospettive

Venerdì 15 marzo, alle 15.30, all’ex cinema di Ribolla, il sindaco di Roccastrada incontra le imprese che operano nel settore del turismo per parlare delle cose fatte fino ad oggi nel percorso di crescita dell’Ambito turistico Maremma Toscana Nord, ma soprattutto per condividere i progetti, le prospettive, le strategie e le azioni concrete per l’avvio del cammino con le imprese. Sarà presente Alessandro Tortelli, direttore del Centro studi turistici di Firenze.

“Il lavoro dell’ambito turistico Maremma Toscana – Area Nord sta entrando nel vivo – afferma il sindaco Francesco Limatola – e ogni azione viene promossa in maniera integrata, facendo leva sulle eccellenze dei diversi territori con ricadute su tutto l’ambito. La nostra area ha molte potenzialità di crescita e siamo pronti a unire le forze per svilupparle e promuoverle valorizzando il turismo come volano di crescita per l’economia e le comunità locali. In questa fase comincia a diventare fondamentale il dialogo e la collaborazione con gli operatori del settore per decidere insieme le linee di sviluppo del progetto di ambito; nei mesi scorsi sono già stati promossi degli incontri con le imprese del turismo e l’incontro del 15 marzo a Ribolla sarà l’occasione per tirare le fila del lavoro svolto fino ad ora e su quelle che saranno le strategie future“.

Azioni e risorse per una promozione integrata

Le principali azioni dell’ambito Maremma Toscana – Area Nord puntano ad attrarre crescenti flussi di turisti italiani e a conquistare nuovi mercati internazionali, a partire da Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Austria, Paesi scandinavi, Francia, Russia e Polonia. Sul fronte dei prodotti turistici, si sta puntando principalmente sulla partecipazione alle fiere nazionali ed internazionali del turismo promuovendo le eccellenze del territorio in particolare per ciò che riguarda enogastronomia, turismo sportivo e wedding, con l’obiettivo di valorizzare la location della Maremma per matrimoni, soprattutto in arrivo dall’estero.

Incontri, fiere e non solo: sono in corso di definizione anche un progetto di grafica ed una linea editoriale coordinate per la produzione di materiale informativo comune per gli uffici turistici per la prossima stagione, con l’obiettivo di attrarre crescenti flussi di turisti italiani e conquistare nuovi mercati internazionali, puntando alla crescita e alla valorizzazione di target legati al turismo balneare e amante di arte, cultura, natura e tradizioni.

Per informazioni sull’incontro del 15 marzo a Ribolla, è possibile contattare Massimo Tronconi al numero 0564.561222 o all’indirizzo e – mail [email protected]