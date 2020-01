“Più sicuri contro truffe e raggiri”: incontro pubblico all’auditorium dell’ex Omni

Comune di Monte Argentario, Commissione Pari Opportunità, la compagnia teatrale Li Bindoli e Rotary Club di Monte Argentario insieme presentano “Più sicuri contro truffe e raggiri”, in programma sabato 4 gennaio all’auditorium dell’ex Onmi di Porto Santo Stefano.

Si tratta di un incontro dibattito sulle truffe agli anziani, una problematica di attualità in un periodo in cui, anche all’Argentario, individui senza scrupoli approfittano della buona fede, soprattutto di anziani, per entrare nelle case e portare via soldi e oggetti preziosi. Le Forze dell’ordine stanno portando avanti in tutta Italia una campagna di informazione per la sicurezza dei cittadini per cercare di debellare questi deprecabili episodi di microcriminalità e all’iniziativa di sabato è previsto anche l’intervento del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Porto Santo Stefano, il Maresciallo Alberto Piccirilli.

L’evento, che sarà condotto da Teresa Capitani, avrà inizio alle 16 con un’introduzione, alle 16.15 Li Bindoli proporranno la loro rappresentazione teatrale in tre episodi, dal titolo “Attenti all’oro…e a loro”; dopo una breve pausa, intorno alle 17 concluderà la manifestazione la relazione del Maresciallo Piccirilli.

L’ingresso è a offerta libera e l’incasso sarà devoluto all’associazione Argentario Senza Ostacoli.