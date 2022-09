Verso le politiche: i candidati del Terzo Polo fanno tappa a Castiglione della Pescaia

Il turismo, i servizi, il commercio, il fermento creativo ed economico delle città della Maremma al centro dell’incontro pubblico di sabato 17 settembre a Castiglione della Pescaia. Stefano Scaramelli, candidato all’uninominale di Grosseto e Siena, e Benedetta Frucci, candidata al plurinominale, saranno al Miramare sabato 17 settembre, alle 19, per presentare le idee e le proposte del Terzo Polo.

Scaramelli e Frucci, candidati con Italia Viva – Azione, affronteranno anche i temi del programma elettorale del Terzo Polo, come il rilancio degli investimenti, il bisogno di lavoro di qualità per innalzare l’offerta turistica con misure in grado di abbassare i costi sul lavoro, la riduzione delle tasse, la tutela della salute e della sicurezza.

L’incontro è aperto a tutti.