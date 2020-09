“Superbonus 110%” e presentazione dei candidati alle regionali: incontro dei 5 Stelle

La storica misura dedicata alla rigenerazione del patrimonio immobiliare degli italiani arriva a Grosseto grazie ad un tour che sta toccando le principali città della Penisola. L’evento si svolgerà nel capoluogo maremmano, in piazza Ettore Socci, e vedrà la partecipazione del parlamentare del Movimento 5 Stelle Luca Migliorino, insieme ai candidati al Consiglio regionale della Toscana del Movimento 5 Stelle nel collegio elettorale di Grosseto.

Nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre, a partire dalle 17, presso il gazebo allestito per la campagna elettorale, regionale e referendaria, sarà dunque illustrato il cosiddetto “Superbonus 110%” attraverso esempi pratici ed un dialogo a più voci aperto ai professionisti del settore edile ed alla stessa cittadinanza: «Per anni abbiamo sentito ripetere che per far ripartire l’economia si deve mettere in moto il comparto dell’edilizia – spiega il portavoce alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle –, tuttavia nessuno è mai riuscito finora ad indicare le strategie per mettere in pratica questa determinazione. In Italia, da decenni, il mercato è infatti saturo e presenta numerosi aspetti di criticità».

Per superare queste difficoltà il Movimento 5 Stelle ha pensato ad una nuova strategia capace di rilanciare il settore edilizio in chiave ecologica, agevolandolo attraverso una vantaggiosa leva fiscale; così è nata l’idea del “Superbonus al 110 per cento”, una misura prevista ed introdotta nell’ultimo decreto “Rilancio”.

«Grazie alla misura, senza precedenti, del “Superbonus” – prosegue Luca Migliorino – tantissimi cittadini potranno fruire dei benefici dell’efficientamento energetico per la propria casa, oppure potranno effettuare ristrutturazioni antisismiche senza uscire di tasca un solo centesimo. Potranno addirittura recuperare un ulteriore 10% del costo sui lavori effettuati per un importo totale di 196mila euro (fino a 100mila euro per l’Eco-bonus e 96mila euro per il Sisma-bonus)».

L’evento, che rientra in una delle molte tappe di avvicinamento alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, vedrà inoltre la partecipazione di Luca Giacomelli, Daniela Castiglione e Isacco Bocci, i tre candidati per il Movimento 5 Stelle nel collegio elettorale di Grosseto, che saranno a disposizione dei cittadini e degli operatori della comunicazione per domande ed ulteriori chiarimenti.

La campagna informativa dei Cinque Stelle sul “Superbonus” in edilizia al 110% può rappresentare un autentico toccasana per l’economia, per l’ambiente e per il risparmio privato. Per conoscere modalità e requisiti per usufruire della detrazione contenuta nel decreto “Rilancio” varato dal Governo Conte sarà sufficiente essere presenti alle 17 di mercoledì 16 settembre in piazza Ettore Socci. Per l’occasione gli organizzatori richiedono alla cittadinanza di attenersi alle misure predisposte dalla legge, ovvero uso della mascherina e rispetto del distanziamento interpersonale, dettate dall’emergenza sanitaria.