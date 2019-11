Come trasformare un’idea in una startup? Se ne parla in un incontro con Ethicjobs

Individuare quali sono gli ingredienti principali per un’azienda di successo è il primo passo che ogni manager e imprenditore deve compiere per garantire la sostenibilità e il futuro del proprio progetto.

Ma come si sviluppa un piano imprenditoriale in una startup? Martedì 26 novembre, dalle 19 alle 22, nella sede di Confcommercio Grosseto, in via Tevere 17, la comunità Startup Grind di Siena e Grosseto organizza l’evento “Your dream into a reality. How to turn your idea into a startup”: si parlerà di tutto quello che nella progettazione di un’azienda rende vincente un lavoro.

L’ospite speciale della serata sarà Luca Carrai, Ceo e founder di Ethicjobs, startup innovativa di Rimini che si occupa di valutare e certificare la qualità del lavoro all’interno delle imprese. Docente, consulente del lavoro e formatore, Carrai racconterà la sua esperienza in Italia e negli Stati Uniti illustrando la metodologia “Lean”, una strategia che si pone l’obiettivo di avviare un business che possa offrire una soluzione in grado di rispondere a un bisogno o una necessità del suo mercato nel più breve tempo possibile, diminuendo i rischi e gli sprechi (tempo, denaro, materie e risorse) ed aumentando il valore per il cliente.

«Questo – spiega Carlotta Poggiaroni, responsabile della comunità Startup Grind per Siena e Grosseto – è solo il primo degli incontri che si inseriscono nel programma di eventi organizzati da Startup Grind. Appuntamenti che hanno l’obiettivo di creare un ecosistema che favorisca la formazione, la divulgazione e lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale dinamico e partecipativo attraverso incontri mensili con imprenditori di successo, innovatori, professori universitari, investitori e professionisti che condivideranno la loro preziosa esperienza e forniranno molti utili consigli su come fare impresa. Consigli validi per chi ha un progetto importante da realizzare, un sogno che con le giuste basi può diventare realtà: imprenditorialità, sviluppo di impresa e business plan sono le materie che verranno trattate, senza tralasciare aspetti che nel mondo del lavoro assumono un’importanza rilevante come la redazione di un curriculum vitae e l’orientamento, ma anche innovazione sociale e future design. Sono partner nella realizzazione dell’evento Confcommercio Giovani imprenditori, PuntoCom Ufficio stampa e comunicazione, Love Maremma e il ristorante Bistrot degli artisti».

Il programma dell’evento di martedì 26 novembre prevede alle 19 l’incontro con Luca Carrai e dalle 20 alle 21 il networking con l’aperitivo, tutto compreso nel costo di adesione.

Per partecipare è possibile acquistare i biglietti al link www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-siena-grosseto-presents-your-dream-into-a-reality-how-to-turn-your-business-idea-into-a-startup/#/