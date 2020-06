No agli assembramenti: il sindaco incontra i cittadini per illustrare le norme anti contagio

Sabato 27 giugno, dalle 21.00, il sindaco di Castiglione della Pescaia, Giancarlo Farnetani assieme agli assessori della sua Giunta, avvalendosi del supporto dei volontari di Vab, Croce Rossa Italiana e Misericordia, organizza tre punti informativi nelle strade principali del centro della cittadina balneare, dove incontrerà turisti e residenti, un’occasione di confronto sulle norme comportamentali da seguire per impedire il diffondersi del contagio. Saranno fornite le mascherine sia a chi ne è sprovvisto, sia alle attività commerciali che ne faranno richiesta per distribuirle alla clientela.

I luoghi individuati sono in corso della Libertà, davanti alla caserma dei carabinieri e all’incrocio con via IV novembre, mentre l’ultima postazione prenderà posto in via della Fonte.

«Spiegheremo a castiglionesi e agli ospiti – anticipa il primo cittadino – i contenuti del’ordinanza sindacale numero 124, che ho firmato lo scorso 11 giugno, dove dispongo, fra le altre materie trattate, precisi comportamenti da tenere all’interno delle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali urbane e nelle aree pubbliche».

«L’uso e l’utilizzo della mascherina protettiva – afferma Farnetani – è obbligatorio per tutti quelli che accedono alle aree mercatali e per coloro che si trovano a circolare a piedi, sia in fase dinamica che statica, indipendentemente dalla distanza interpersonale, in alcune zone del paese, quali Ztl e Apu. Lo stesso comportamento si deve tenere durante le fasce orarie di apertura al pubblico, anche negli spazi pubblici adiacenti a esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto nei momenti di maggiore affluenza risulta difficoltoso rispettare il distanziamento interpersonale».

«Una decisione assunta dalla Giunta castiglionese – continua il sindaco – a seguito di incontri con le associazioni di categoria e gli operatori commerciali dell’area centrale. Chiaramente facciamo appello alla responsabilità individuale di ogni frequentatore di questi luoghi affinché tutti assieme si possa contribuire alla prevenzione. Gli assembramenti senza il rispetto delle norme di contenimento del contagio ci possono riportare al punto di partenza della pandemia e non vogliamo rivivere quell’incubo. Il recente loockdown spero abbia fatto breccia nella sensibilità e nel senso civico delle persone, ma l’amministrazione comunale ha già deciso di ripetere iniziative analoghe a questa nei mesi di luglio e agosto».

«Ringrazio vivamente – conclude Farnetani – le associazioni del volontariato castiglionese per il contributo dato nella gestione della pandemia a Castiglione della Pescaia».