Turismo e sicurezza in estate: il sindaco incontra la Polizia Municipale

Ieri mattina il sindaco di Follonica Andrea Benini ha incontrato il corpo della Polizia Municipale, guidato dal comandante Luciano Bartoli. Durante la riunione, propedeutica a preparare il lavoro in vista della stagione estiva, sono anche stati presentati i nuovi mezzi a disposizione del corpo.

«Il corpo dei vigili urbani è da sempre il più esposto e a contatto diretto con le persone – ha detto il sindaco Andrea Benini – e quest’anno è stato ancora più complesso rispetto al passato, per tutte le problematiche aggiunte dall’emergenza sanitaria ancora in corso. Per questo motivo abbiamo voluto fare questo incontro, in modo da prepararci a una nuova stagione estiva, che probabilmente sarà complessa come quella del 2020. I temi affrontati durante l’incontro sono stati tanti, dal controllo del turismo nella città del Golfo alla gestione dei controlli in spiaggia. La pandemia ha portato anche un carico e a una pressione ulteriori sulla municipale, legati al rispetto dei nuovi protocolli anti-covid. E anche per quanto riguarda gli eventi si dovranno affrontare nuove difficoltà, legate alla necessaria applicazione delle norme anti contagio».

Durante l’incontro i dipendenti hanno espresso il loro punto di vista e parlato dei problemi più difficili da gestire, legati in modo particolare al rispetto delle direttive dei Dpcm. Dopo un anno di pandemia il contesto nel quale il corpo dei vigili urbani si trova a intervenire si è infatti modificato molto, con situazioni sociali ed economiche sempre più complesse da affrontare.

«Il corpo della Polizia Municipale ha tutto il nostro sostegno e la nostra stima per l’impegno e il lavoro che svolge – ha affermato il sindaco –, un lavoro che è legato non soltanto al controllo del rispetto delle regole, ma anche e soprattutto alla prevenzione e alla presenza positiva di prossimità, così da gestire l’ordinario e lo straordinario nel migliore dei modi. Dopo un anno così complicato, dove al controllo delle regole si è sommata la gestione delle difficoltà emotive delle persone, è evidente il difficile lavoro che è stato fatto».

Per venire incontro alle esigenze del corpo della Polizia Municipale, l’amministrazione comunale ha cercato di sfruttare al massimo i margini per l’assunzione dei vigili stagionali: 9 in tutto, che resteranno in servizio per sei mesi. Compresi gli stagionali la Polizia Municipale è adesso composta da 32 dipendenti, di cui 3 amministrativi.

Al termine dell’incontro il comandante del corpo, Luciano Bartoli, ha illustrato i nuovi acquisti: in particolare, il comando è stato dotato di un nuovo quad, utile per i controlli in spiaggia e in pineta, e di una jeep, che arriverà nelle prossime settimane, dotata di una cellula di sicurezza.