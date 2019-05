Verso le amministrative: Serena Tucci incontra i cacciatori e il senatore Bruzzone

Un incontro affollato per trattare di un argomento di grande attualità in tutta la Maremma.

Il candidato sindaco della lista “Noi per Cinigiano” Serena Tucci, nella sala consiliare, ha organizzato un evento dedicato alla caccia con il senatore Francesco Bruzzone, responsabile federale caccia della Lega.

“Si tratta di uno dei massimi esperti nel settore – ha spiegato la Tucci –, che ci ha permesso di affrontare un argomento di grande attualità, anche molto sentito, su questo territorio. Non solo per gli appassionati, ma anche per una questione economica, visti anche i danni che ungulati e predatori stanno creando all’agricoltura locale ed agli allevamenti”.

Bruzzone ha parlato di quelle che sono le conquiste fatte per i cacciatori con l’attuale Governo, ma anche delle difficoltà per tutelare il movimento. “Spesso – ha affermato il senatore – ha più peso mediatico chi si oppone alla caccia e si nasconde dietro un ambientalismo che nasce vivendo in città, che non le esigenze di chi va a caccia per passione, che vive il territorio, che lo conosce e che ambientalista lo è per davvero”.

Bruzzone ha risposto anche ai cacciatori su questioni tecniche che riguardano il settore.

“Sono certo – ha affermato Bruzzone – che Serena Tucci come candidato sindaco potrà cogliere queste istanze ed io sarò pronto a collaborare sul territorio, anche attraverso la presenza del mio collega senatore Manuel Vescovi che mi ha fatto scoprire una bellissima realtà in cui la passione della caccia, che anche io coltivo, è molto radicata”.

Serena Tucci ha ringraziato il senatore Bruzzone. “Credo – afferma la Tucci – che un omaggio al mondo della caccia fosse doveroso e che, comunque la si pensi, sia stata apprezzata l’iniziativa del nostro gruppo di dedicare una serata a questo specifico tema”.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 23 maggio, alle 21, sempre nella sala consiliare di Cinigiano, per parlare di agricoltura con l’onorevole Mario Lolini.