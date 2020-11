Scarlinopolis 2, nuovo appuntamento in streaming: protagonisti Gianni Rodari e la scrittura

Torna Scarlinopolis 2 con un nuovo evento in streaming dedicato alla scrittura.

L’incontro, che si sarebbe dovuto tenere in una struttura ricettiva scarlinese, nel rispetto delle norme anti-contagio sarà trasmesso in streaming e chiunque potrà partecipare.

Sabato 14 novembre, alle 18, sulla piattaforma Zoom Susanna Barsotti, docente di Letteratura per l’infanzia all’Università di Cagliari, parlerà dell’invenzione creativa e di Gianni Rodari. «Quest’anno si celebrano i cento anni dalla nascita dell’autore italiano che più di tutti ha incantato i bambini e non solo – spiega Luca Salemmi, ideatore del progetto Scarlinoplis –. L’incontro è un’occasione per farsi prendere per mano e percorrere boschi incantati, incontrare animali parlanti e perdersi nei labirinti della letteratura per ragazzi. Un incontro con un autore speciale, durante il quale proveremo ad entrare nel laboratorio rodariano e a testarne insieme gli attrezzi utili alla costruzione di storie».

Il consiglio è di avere a portata di mano carta e penna perché, oltre all’ascolto, sarà possibile cimentarsi in alcuni esercizi di scrittura. Per partecipare all’evento collegarsi al link https://us02web.zoom.us/j/81970657468?pwd=NVJDeTFKZEJnekU0RkVMK2tCdmRQQT09.