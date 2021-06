Terzo incontro su san Giuseppe: il relatore sarà padre Serafino Tognetti

Domenica 20 giugno, alle 16, nella chiesa di San Giuseppe, a Grosseto, terzo appuntamento con le catechesi sulla figura di san Giuseppe, nell’anno che la Chiesa gli dedica.

Dopo la teologa e il biblista, questa domenica, 20 giugno, su san Giuseppe lo sguardo di padre Serafino Tognetti, sacerdote e consacrato nella comunità dei figli di Dio, nella quale è entrato nel 1983, a 23 anni, ricevendo, nel 1990, l’ordinazione presbiterale.

Fondata da don Divo Barsotti (1914-2006), la comunità dei figli di Dio canonicamente è un’associazione pubblica di fedeli formata da consacrati che desiderano vivere nel mondo il mistero dell’adozione filiale, nello spirito del monachesimo interiorizzato, attraverso l’ascolto della Parola, la vita liturgica e sacramentale, la preghiera del cuore, l’esercizio della carità fraterna. Sono strutturati in quattro rami: i laici che vivono nel mondo, sposati o non, consacrati a Dio; sposi o coppie di sposi che professano i voti di povertà, castità coniugale e obbedienza; un terzo ramo di coloro che, pur restando a vivere nel mondo, fanno la scelta verginale professando i voti di povertà, castità, obbedienza. Infine coloro che abbracciano la vita comune in piccole fraternità che seguono un’impostazione di vita di tipo monastico: preghiera, silenzio, lavoro, studio.