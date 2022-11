Incontro con gli scrittori Sacha Naspini e Valentina Santini: appuntamento in biblioteca

Proseguono a Massa Marittima gli incontri con gli scrittori.

Venerdì 18 novembre, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” saranno ospiti Sacha Naspini, autore del libro “La voce di Robert Wright”, e Valentina Santini, autrice de “L’osso del cuore”.

Sacha Naspini, scrittore grossetano, autore di diversi romanzi e racconti, è tradotto in 26 Paesi tra i quali America, Canada, Australia, Spagna, Cina, Corea, Germania e Francia. Collabora come editor, concept e art director con varie realtà editoriali. Scrive per La Repubblica.

Valentina Santini, giovane scrittrice follonichese, è laureata in psicologia, collabora come editor e copywriter con alcune realtà editoriali. È co-sceneggiatrice della serie tv interattiva “Il confine di Moebius”. Scrive per il cinema.

“Abbiamo avuto ospite Sacha Naspini diverse volte a Massa Marittima, dove è seguito da un pubblico affezionato di lettori – afferma Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca comunale –. Questo autore, insieme a Paola Zannoner, sono stati, tra l’altro, il padrino e la madrina del percorso della biblioteca, con i nuovi spazi. Valentina Santini, che è la moglie di Sacha Naspini, ha esordito come scrittrice con questo suo primo romanzo, uscito in estate. Siamo quindi molto felici, per diverse ragioni, di ospitarli a Massa Marittima. La formula che abbiamo scelto è quella del dialogo tra due autori che si raccontano reciprocamente parlando dei loro libri”.

Informazioni: e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it, tel. 0566.906290.