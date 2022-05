Verso le amministrative: Rossano Galli incontra i cittadini di Saturnia

Dopo la presentazione della lista, l’appuntamento di “Tutti per Manciano – Unione dei cittadini” è questa sera, venerdì 20 maggio, alle 18.00, per un confronto in piazza Vittorio Veneto, a Saturnia. Oggetto dell’incontro, sarà il rapporto tra ambiente e turismo, un binomio vincente in grado di favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio, specialmente in una regione come la Toscana.

Al fianco di Rossano Galli, candidato a sindaco di Manciano, anche Leonardo Marras, assessore al turismo e allo sviluppo economico della Regione Toscana, e Giulio Detti, capogruppo di minoranza, per un confronto che volge lo sguardo oltre i confini del comune, per individuare sfide ed opportunità che interessino l’intera regione.

“Durante l’appuntamento, saranno presentate le linee di programma da attuare nei prossimi cinque anni di amministrazione, per rilanciare Manciano e il suo territorio dopo il lungo stallo degli ultimi anni – spiega Galli -. Sarà rivolta una particolare attenzione alle proposte della lista in merito al territorio e turismo, da valorizzare e tutelare con iniziative e progetti che favoriscano, tra i tanti, l’istituzione di una fondazione per la gestione e la valorizzazione delle Cascate del Mulino, l’insediamento e lo sviluppo di aziende da parte di giovani agricoltori e l’organizzazione di manifestazioni per gli appassionati del turismo sportivo”.