Verso le amministrative, Galli: “”Rilanceremo la rete commerciale e imprenditoriale”

Si è tenuto ieri sera, al teatro di Montemerano l’evento “La riqualificazione dei centri storici. Opportunità di sviluppo”, organizzato dalla lista “Tutti per Manciano – Unione dei cittadini”.

Il candidato a sindaco Rossano Galli ha posto l’attenzione sul tessuto produttivo dei borghi: “Il nostro programma prevede di rilanciare la rete commerciale e imprenditoriale locale attraverso contributi a fondo perduto, bandi pubblici e detassazione mirata a favore dei negozi esistenti e di nuove attività. Saremo subito al lavoro perché nei centri storici di tutte le frazioni del comune di Manciano si possa tornare ad aprire i fondi commerciali fino ad oggi chiusi, con facilità e speranza di crescita”.

Successivamente, Galli ha illustrato anche alcune proposte sul tema del turismo: “Vogliamo dare nuovo slancio al turismo locale alla scoperta del paesaggio, delle nostre attività produttive e dei lavori del territorio. Per questo, apriremo subito un tavolo di confronto tra imprenditori, commercianti, associazioni e amministrazione per definire le strategie per attrarre turismo nei nostri centri storici. Rilanceremo i percorsi paesaggistici e naturali attraverso investimenti infrastrutturali e un piano di manutenzione, il trekking, il cicloturismo e le passeggiate a cavallo sono una principale fonte di interesse per i turisti che vengono nelle nostre zone”.

Rispondendo ad una domanda sul calo demografico, Galli ha ricordato: “Il nostro programma per la riqualificazione dei centri urbani prevede come primo punto quello di portare la banda larga di internet in tutte le case, anche grazie ai fondi del Pnrr per il rifacimento delle pavimentazioni. Una connessione veloce favorirebbe il lavoro agile dei cittadini, che potranno tornare ad abitare il nostro territorio. Inoltre, vogliamo migliorare i servizi ai cittadini, a partire dalla scuola, che è centrale perché le famiglie e i loro bambini non debbano lasciare Manciano per le loro speranze di futuro”.