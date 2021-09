Il senatore Berardi incontra il personale delle forze armate: “Eccellenza da valorizzare”

Venerdì 24 settembre, alle 18.30, al Bar Atlantic in via Giusti a Grosseto, Forza Italia organizza un incontro con i cittadini e con il personale delle forze armate per ascoltare e discutere delle loro problematiche.

All’evento parteciperanno il senatore Roberto Berardi, segretario della Commissione Difesa del Senato, e i suoi collaboratori di Grosseto, Alessandro Ulmi e Carla Russo.

“A seguito delle visite effettuate alle basi militari di Grosseto e provincia, in qualità di segretario della Commissione Difesa, ho riscontrato la necessità di incontrare il personale militare per poter approfondire alcuni argomenti emersi durante tali giornate. Le visite continueranno anche nei prossimi giorni per poter conoscere meglio tutte le realtà militari della nostra zona, eccellenze nel settore della difesa a livello internazionale, che meritano tutta l’attenzione e tutto l’aiuto possibile dal Governo – spiega Berardi -. Sono emerse in questi incontri principalmente due criticità: la prima in relazione alla riforma delle pensioni dei militari, che proporrebbe dei tagli notevoli rispetto al passato, e la seconda è la necessità di reperire alloggi in affitto calmierato per il personale della zona. Mi metto a disposizione, insieme al mio staff, per dare voce a questi cittadini che meritano tutta l’attenzione del caso”.