I ristoratori maremmani incontrano le istituzioni: “Fateci riaprire la sera, stop a tasse nel 2021”

Martedì 16 febbraio, alle 16, al parco di viale Giotto, a Grosseto, si terrà un incontro pubblico dei ristoratori della provincia di Grosseto.

“Per la prima volta siamo qui a metterci la faccia per la nostra categoria – si legge in una nota dei ristoratori maremmani -. Mettendo da parte invidie, gelosie e vecchi rancori. Diamo dimostrazione a tutti che i ristoratori, i baristi e tutta la nostra filiera scendono in piazza uniti. Siamo qui a chiedere rispetto, non chiediamo elemosina, vogliamo solo lavorare e che il nostro lavoro venga tutelato in futuro“

Saranno presenti Pasquale Naccari, presidente dei ristoratori della Toscana e portavoce di Tni Italia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente della Provincia, e Leonardo Marras, assessore regionale all’economia.

“Con loro affronteremo il tema dei ristori, delle aperture serali, del costo del lavoro, delle assunzioni, del fondo pensioni, dell’anno bianco, dei voucher, e chiederemo il riconoscimento della stagionalità nel nostro territorio e in base a questo l’adeguamento dei contratti di lavoro. Ma soprattutto affronteremo il tema delle nostre due proposte che riteniamo urgenti e fondamentali per il proseguo delle attività – continuano i ristoratori:

immediata possibilità di riaperture serali;

annullamento delle tasse comunali 2021 che gravitano sul nostro comparto;

e poi:

dove saranno indirizzati i soldi avanzati dal contributo regionale;

incentivazione unicamente di sagre ed eventi che riguardano usi e storia del nostro territorio“.

“Basta con sagre selvagge che nulla hanno a che fare con la dicitura stessa – terminano i ristoratori -. In questo momento non ci sentiamo rappresentati da nessuno e vorremmo essere rappresentati da tutti perchè noi siamo la rappresentanza del Made in Italy, perchè noi siamo la rappresentanza dell’ospitalità e dell’accoglienza“.

L’evento sarà svolto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.