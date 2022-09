Verso le politiche: Unione Popolare organizza un dibattito contro il rigassiricatore

Lunedì 12 settembre, alle 18, Unione Popolare organizza un dibattito per confermare la propria contrarietà al progetto di un rigassificatore nel golfo di Follonica.

Il dibattito si terrà a Follonica al gazebo elettorale in via Roma, all’angolo con piazza Sivieri.

“Una intera comunità dice il suo no ed è contraria a questa installazione – si legge in una nota di Unione Popolare -. Mentre tante forze politiche litigano tra i loro livelli locali (contrari) e quelli regionali e nazionali (favorevoli), Unione Popolare è unita. Basti pensare al sindaco di Piombino, di Fratelli d’Italia, più volte smentito dai suoi livelli più alti. Per precisione, i no di Unione Popolare sono principalmente relativi alle questioni della perdita dei posti di lavoro, della sicurezza e della localizzazione individuata. Ma ci sono anche altre questioni legate alla politica nazionale ed internazionale che verranno discusse durante il dibattito, al quale interverranno Salvatore Allocca, candidato alla Camera per il collegio Grosseto-Siena, Francesca Pacchini, candidata alla Camera per il collegio di Livorno, e Fabrizio Callaioli, capolista nel collegio del Senato in Toscana”.