Confronto sindacale e accordo regionale: la direzione sanità incontra Cgil, Cisl e Uil

Si è tenuto ieri, martedì primo marzo, in Regione un incontro tra la direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale e le organizzazioni sindacali Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl regionali, promosso per approfondire alcuni punti del documento di accordo tra la Regione e le medesime organizzazioni sindacali, concernente vari aspetti dei processi di governo delle risorse umane del Servizio sanitario regionale come da delibera di giunta 31 del 2022.

In particolare, sono stati affrontati gli argomenti:

della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni del personale delle Aziende sanitarie su cui avviare i tavoli a livello territoriale;

dell’impegno regionale all’attuazione della normativa sulle stabilizzazioni;

dell’attivazione della mobilità di interscambio attraverso l’avvio di un portale unico Estar per la ricezione delle richieste con un evidente miglioramento in termini di trasparenza delle procedure e un incremento del numero di abbinamenti realizzabili. E’ previsto il 15 marzo la sperimentazione per il profilo Oss, il 15 aprile l’apertura al profilo infermieristico e dal primo maggio per tutti gli altri profili.

dell’avvio di un processo di modifica della legge regionale 40/2005 per attribuire a Estar la competenza nella formazione delle graduatorie di mobilità volontaria. Gli uffici giuridici della direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale hanno già predisposto gli atti di prossima deliberazione.

L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire il ruolo e le funzioni proprie di confronto della rappresentanza categoriale e sindacale, rispetto a eventuali fraintendimenti con le materie consultive di competenza ordinistica, stabilite nella legge regionale 40/2005.