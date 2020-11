Appuntamento in streaming con Scarlinopolis: si parla di Radio Attiva

Scarlinopolis 2 non si ferma: sabato 7 novembre, alle 18, è in programma in streaming l’incontro con i fondatori di Radio Attiva, emittente scarlinese in onda negli anni Ottanta.

L’appuntamento è aperto a tutti: a parlare saranno Roberto Culatti e Maurizio Biagioni, che insieme con altri appassionati hanno intrattenuto il pubblico locale per anni attraverso il canale radio. A moderare l’incontro saranno Valentina Scilipoti e Carolina Internari del gruppo di Scarlinopolis 2.

«L’idea – spiega il regista e attore Luca Salemmi, ideatore del progetto – nasce dal racconto di alcuni partecipanti ai laboratori teatrali sugli edifici del borgo: mi hanno spiegato che prima vicino al castello e poi in via Citerni negli anni Ottanta aveva sede la radio locale, Radio Attiva, che all’epoca aveva molti ascoltatori, non solo scarlinesi, ma anche dei paesi vicini. Da qui è nata l’iniziativa. Intanto accendiamo un ricordo sullo stile di Scarlinopolis e poi chissà, magari a qualcuno tornerà la voglia di incontrarsi e far rinascere Radio Attiva».

L’appuntamento è aperto a tutti: chiunque può collegarsi alla piattaforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/85173082454 pwd=Z3ZXWTl5VFZCZGhDckFzUi9WSDhIZz09, ID riunione: 851 7308 2454 Passcode: 300388) e partecipare all’incontro.

«Scarlinopolis 2 continua a dare molti spunti di riflessione alla nostra comunità – commenta l’assessore alla cultura Michele Bianchi –: riaprire la parentesi di Radio Attiva sarà un’esperienza unica per chi ha vissuto quegli anni, ma anche per i giovani che ne sentiranno parlare per la prima volta».