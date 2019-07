“Racconti in biblioteca”: un viaggio fra le “terre nascoste” di Europa, India e Tibet

Tornano gli attesi appuntamenti con i “Racconti in biblioteca e oltre“, organizzati dalla comunità Dzogchen di Merigar in collaborazione con il Comune di Arcidosso.

Fabian Sanders, sabato 20 luglio, alle 18, nella sala conferenze del castello di Arcidosso, passerà in rassegna luoghi nascosti, magici, leggendari e fiabeschi, tramandati dalle varie tradizioni dell’Eurasia. In particolare l’analisi si concentrerà sulla natura spirituale e simbolica che questi hanno in India e nell’Asia centrale, con particolare riferimento al Tibet, dove sono ancor oggi centrali per alcuni gruppi di praticanti religiosi.

Il Tibet ha una storia ricca di eventi e una cultura sofisticata con tradizioni millenarie in campo religioso, filosofico, medico, linguistico. Parlare di Tibet è come partire per uno dei più affascinanti Paesi nel mondo orientale.

Fabian Sanders ha studiato in maniera approfondita lingue, tradizioni e culture dell’Asia. Negli ultimi dodici anni si è dedicato all’insegnamento della lingua tibetana classica a livello universitario e per la Fondazione Shang Shung. È autore della grammatica “La lingua tibetana classica”, edita da Hoepli.

È direttore della School for tibetan language and translation e direttore accademico dell’Istituto Shang Shung del Regno Unito.

La partecipazione è libera e gratuita.