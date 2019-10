Puntone di Scarlino: un incontro pubblico sul futuro della frazione

Il futuro del Puntone di Scarlino passa anche dall’ascolto dei cittadini.

Lunedì 4 novembre, alle 21, nella sala Auser della frazione i vertici dell’amministrazione comunale di Scarlino presenteranno alla cittadinanza le proposte progettuali relative alla viabilità e alla rigenerazione urbana della frazione.

Oltre al sindaco Francesca Travison, agli assessori e ai consiglieri comunali di maggioranza, saranno presenti l’amministratore delegato Stefan Neuhaus, l’architetto Alessandra Cipriani e l’ingegnere Simone Guidoni per la concessionaria del porto turistico Pro.mo.mar.

I referenti dell’azienda presenteranno le proposte concordate con l’amministrazione comunale che prevedono per il Puntone non solo una nuova viabilità, ma una riqualificazione totale, opere che saranno completamente a carico di Pro.mo.mar. I nuovi interventi saranno inseriti nella convenzione tra l’ente comunale e la concessionaria del porto turistico, atto che verrà modificato e aggiornato nelle prossime settimane. I cittadini potranno esprimere la loro opinione attraverso un questionario che sarà consegnato a tutti i presenti durante l’assemblea.

«Il progetto #ilpuntonedelfuturo – spiega il sindaco Travison – ha come obiettivo la riqualificazione totale del Puntone di Scarlino. Nei mesi scorsi abbiamo incontrato più volte i vertici Pro.mo.mar: le riunioni hanno portato a una serie di ipotesi progettuali che vogliamo sottoporre ai cittadini per conoscere la loro opinione prima di dare il via ai progetti esecutivi. Premetto che le opzioni studiate sono a breve e lungo termine e hanno una duplice finalità: rendere più sicura la viabilità del Puntone di Scarlino e nel contempo riqualificare la frazione, parte integrante del nostro territorio e indubbio volano di sviluppo turistico. Con i tecnici Pro.mo.mar presenteremo le proposte che a nostro giudizio possono essere risolutive delle criticità della zona, ma siamo aperti al confronto e al dialogo con la cittadinanza, interlocutore principale di un’amministrazione comunale».

L’appuntamento è quindi lunedì 4 novembre alle 21 nella sala Auser (in via Poggio Spedaletto) al Puntone di Scarlino: l’assemblea è aperta a tutti. L’amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare.