La Provincia rassicura le società sportive: “Presentate un protocollo e avrete le palestre”

Incontro chiarificatore, ieri pomeriggio, nel centro sportivo della Polisportiva Gorarella di via del Sarto, tra la Provincia di Grosseto e le società sportive cittadine. Un faccia a faccia resosi necessario dopo una fuga di notizie, secondo la quale l’amministrazione provinciale non avrebbe concesso le palestre scolastiche alle associazioni sportive prima del mese di dicembre. Un ritardo che rischiava di mettere in ginocchio discipline come pallacanestro e pallavolo, che in questi giorni stanno ripartendo con le iscrizioni e gli allenamenti per la prossima stagione.

A tranquillizzare gli animi hanno pensato OIga Ciaramella, consigliere provinciale con delega allo sport, e il segretario generale della Provincia Emilio Ubaldino.

“Garantiamo il sostegno della Provincia alle società sportive“, ha detto Olga Ciaramella, parlando anche a nome del presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ai presidenti David Furi (Gea Basketball), Andrea Galoppi (Invictavolleyball), Riccardo Tinacci (Pallavolo Grosseto 1978), Maurizio Musardo (Pallacanestro Grosseto Team 90), Luigi Medici (Grosseto Volley School), Deborah Scalabrelli (Ymca), Marcello Baccinetti (Biancorossa).

“La situazione nazionale delle scuole – ha aggiunto Olga Ciaramella – è tutt’altro che risolta. Ci sono istituti che non hanno ancora né sedie, né banchi e in certi casi si sono sacrificate le palestre per far spazio alle aule. A Grosseto, dopo un grande lavoro, siamo riusciti a salvare le palestre, togliendo però dei laboratori. Una volta messa in sicurezza la scuola, però, non era scontato che si potessero usare le palestre. E in tal senso abbiamo già chiesto al Governo e alle Regioni il finanziamento dei protocolli“.

Ciaramella e Ubaldino hanno quindi sottolineato che “le concessioni delle palestre provinciali non son assolutamente in discussione e il presidente della Provincia Vivarelli Colonna sta valutando la riduzione o l’eliminazione del canone. Le associazioni sportive devono però presentare un protocollo di sanificazione concordato e discusso con i dirigenti scolastici. Non dimenticando mai che l’emergenza sanitaria scade il 15 ottobre”.

Già la prossima settimana l’amministrazione provinciale convocherà un incontro al quale parteciperanno i rappresentanti delle società sportive, i dirigenti scolastici e i tecnici che dovranno studiare il protocollo di sicurezza più adatto per poter consentire alle società di pallavolo, pallacanestro o baseball di utilizzare nelle ore pomeridiane. I dirigenti presenti hanno fatto presente la necessità di riprendere al più presto la preparazione in vista dei campionati.

“L’incontro ha sviluppato, in un clima collaborativo, vari temi, principalmente quello della situazione delle palestre scolastiche – si legge in una nota della Provincia -. È stata chiarita la volontà della Provincia di accompagnare le società sportive nella redazione dei necessari protocolli covid propedeutici al sicuro utilizzo delle palestre. Per questo motivo, durante la prossima settimana, si terrà la conferenza di servizi tra la Provincia, i suoi tecnici e le rappresentanze sportive per verificare il tipo di protocollo da attivare in situazione di uso promiscuo scuole/associazioni sportive ed il reperimento delle relative risorse finanziarie. Esistono già protocolli covid nazionali per ogni sport, ma vanno adeguati in funzione dell’utilizzo in ambito scolastico”.

“Successivamente la Provincia provvederà ad aggiornare la conferenza con i dirigenti scolastici, provveditore e prefetto. Alla luce di quanto emerso nella conferenza con le associazioni sportive, verrà verificata l’esistenza di tutti i requisiti di sicurezza in capo alle associazioni per l’uso promiscuo delle palestre scolastiche – termina il comunicato -. La precedente conferenza aveva fissato un tempo di valutazione al 31 dicembre, tale da consentire alle associazioni il percorso ieri avviato e che si spera si concluda in tempi brevi“.