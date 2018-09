“Dopo di noi”: il progetto per la vita autonoma dei disabili sbarca a Follonica

E’ in programma per giovedì 20 settembre, dalle 9.30 alle 13, al distretto socio sanitario di Follonica, l’incontro “Dopo di noi“, promosso dal Coeso – Società della Salute in collaborazione con i soggetti partner per presentare il progetto denominato “Per un dopo di noi diffuso e replicabile” finalizzato a favorire l’autonomia abitativa delle persone disabili sul territorio delle Colline Metallifere.

Spesso, infatti, quando i genitori di persone con varie disabilità vengono a mancare o non si trovano più in condizioni di farsi carico dei propri figli, questi non hanno gli strumenti e le competenze per condurre una vita in autonomia e, nel peggiore dei casi, sono costretti a ricorrere al ricovero in struttura, anche quando il livello di disabilità non è così elevato e potrebbe permettere una maggiore autonomia e libertà.

Per questo la Regione Toscana, facendo seguito alla legge 112/2016, ha deciso di destinare risorse per sostenere l’autonomia abitativa dei disabili: nel Grossetano il progetto, che vede per tre anni uno stanziamento di oltre 500mila euro, è realizzato dal Coeso Società della Salute, insieme a Fondazione “Il Sole” onlus, alle cooperative Arcobaleno, Cuore Liburnia e Uscita di Sicurezza e con il sostegno di Fondazione Futura, Fondazione Riconoscersi e l’Associazione grossetana genitori di bambini portatori di handicap (Aggbph).

E proprio per presentare l’iniziativa saranno realizzati, nei prossimi mesi, incontri sul territorio, aperti non solo agli addetti ai lavori, ma anche alla cittadinanza. Si parte giovedì prossimo, a Follonica, dove interverranno tra gli altri anche Maria Maddalena Ronchi, responsabile dell’unità funzionale assistenza sociale Zona Amiata grossetana, Colline Metallifere, Grossetana, Giampaolo Tollapi, responsabile del progetto “Dopo di Noi” del Coeso di Grosseto, la cooperativa Arcobaleno, Giulia D’Alessandro, assistente sociale della Usl Toscana sud est, e Fabrizio Boldrini, direttore del Coeso, che trarrà le conclusioni.

Il progetto “Dopo di noi”

Con il finanziamento regionale saranno messi a regime tre tipi di interventi, finalizzati al cohousing, ovvero alla coabitazione. La Regione ha messo a disposizione 418.500 euro, da utilizzare in 3 anni di sperimentazione, e 104mila euro di contributi per adeguare gli appartamenti che ospiteranno le persone con disabilità. La cifra sarà impiegata per dare vita a un percorso residenziale a Grosseto, articolato su due appartamenti che potranno ospitare complessivamente otto persone.

A Follonica, invece, saranno sperimentati brevi periodi per i primi due anni con l’obiettivo di individuare quattro persone da far vivere stabilmente insieme nell’ultimo anno; sull’Amiata si attiveranno percorsi solo per brevi periodi, in cui quindi saranno diverse le persone disabili coinvolte.

Potranno partecipare al progetto persone disabili individuate dai servizi sociali. Le famiglie delle persone coinvolte dovranno contribuire con un contributo calcolato su base Isee, ovvero sulla base delle reali possibilità economiche delle famiglie. Possono sostenere il progetto anche privati cittadini che, con il loro contributo, potrebbero permettere di sperimentare la vita autonoma anche in altri appartamenti, rispetto a quelli già individuati.