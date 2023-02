Verso le primarie del Pd: un incontro per presentare le mozioni congressuali

Si avvicinano a grandi passi le primarie del Partito Democratico e anche il circolo del Pd di Pitigliano sta iniziando il percorso verso questo importante appuntamento.

Nei prossimi giorni verranno presentate le 4 mozioni congressuali nei circoli della provincia.

L’appuntamento è a Pitigliano per mercoledì 8 febbraio, alle 18, in via Santa Chiara. Saranno presenti i referenti provinciali delle mozioni Bonaccini, Schlein, De Micheli, Cuperlo.

In quell’occasione gli iscritti al circolo avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza. I primi due candidati più votati andranno a fare le primarie aperte a tutti, per iscritti e non, previste per il 26 febbraio.

“Con questa fase si cerca di dare nuovamente vita al circolo del paese e, finita la fase congressuale nazionale, il circolo si ripropone di parlare di politica, una politica che sia attenta ai problemi del nostro territorio, alle vecchie e nuove emergenze – si legge in una nota del Pd –, ma anche una politica che guarda al futuro attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento delle nuove generazioni”.