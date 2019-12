Giornata dedicata alle persone scomparse: la Prefettura organizza un incontro

Con la legge n.203 del 14 novembre 2012 è stato costituito, con un’apposita disposizione legislativa, il sistema di ricerca per le persone scomparse che, a livello nazionale, ruota attorno alla figura del Commissario straordinario del Governo, cui sono attribuiti compiti di coordinamento e di impulso. Grazie a tale innovazione legislativa si è pervenuti alla creazione di un collaudato meccanismo di gestione di tale fenomeno che, a livello territoriale, trova il suo punto di riferimento proprio nella Prefettura.

“Nel corso degli ultimi anni si è rilevato, a livello nazionale, un significativo impegno da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti che, avvalendosi dei relativi piani provinciali di ricerca, hanno contribuito ad un importante incremento dei ritrovamenti – si legge in un comunicato della Prefettura di Grosseto -. Purtuttavia, le denunce di scomparsa sono sempre molto numerose e da un’analisi statistica non risultano elementi che facciano ritenere che il fenomeno sia da ritenersi recessivo. Allo scopo di tributare un giusto rilievo pubblico a tale tematica, tenuto conto che la scomparsa di una persona è un evento che colpisce la comunità intera e non solo la famiglia interessata, il Commissario straordinario ha indetto, per il 12 dicembre, una ‘giornata dedicata agli scomparsi’, nell’anniversario in cui, venti anni orsono, scompariva, senza lasciare tracce di sé, la madre di due bambini“.

“Proprio in occasione di tale ricorrenza, alle 15, la Prefettura di Grosseto ha organizzato un incontro su tale tematica, aperto alla partecipazione di tutti gli attori istituzionali facenti parte del sistema di ricerca – continua il comunicato -. All’incontro prenderanno parte anche i più stretti congiunti del signor Enrico Prosperi, scomparso a Grosseto nel corso del mese di settembre, il cui caso, trattato anche dalla nota trasmissione televisiva Chi l’ha visto, ha particolarmente colpito l’opinione pubblica locale. Nella serata del 12 dicembre, inoltre, al fine di rappresentare, anche visivamente, la volontà collettiva di ‘far luce’ sulla sorte delle persone scomparse, saranno eccezionalmente accese le luci ornamentali collocate lungo il perimetro del Palazzo del Governo. Tali luci esterne, come noto ai grossetani, sono collocate su dei portalampada a forma di grifone, animale mitologico riprodotto nello stemma araldico del capoluogo nonché simbolo di quella ‘vigilanza’ che deve animare ininterrottamente, tutti noi, nella ricerca“.

“Anche l’amministrazione comunale di Grosseto ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione: infatti il palazzo comunale, sito nel centro storico del capoluogo, verrà illuminato per l’occasione di verde, colore della ‘speranza’ – termina la Prefettura –, come suggerito dal Commissario straordinario che coordina le iniziative su scala nazionale“.