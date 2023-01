Neve in Maremma, vertice in Prefettura: “Aumentano controlli, spostatevi con prudenza”

A seguito delle avverse condizioni meteo che hanno interessato gran parte della provincia, la Prefettura ha convocato il Cov (Comitato operativo viabilità) a cui hanno preso parte il presidente della Provincia, i sindaci dell’Unione dei Comuni dell’Amiata e delle Colline Metallifere, la Polizia Stradale, l’Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Anas e 118.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto della situazione sulla rete stradale a seguito delle intense precipitazioni di neve e pioggia verificatesi nella giornata odierna, pianificando interventi di ripristino e di pulitura delle strade.

La Prefettura richiama l’attenzione di tutti gli automobilisti sulla necessità del rigoroso rispetto delle norme del Codice della strada, mantenendo, in ogni circostanza, una condotta di guida prudente e consona alle condizioni metereologiche in atto, informandosi, prima di mettersi in viaggio, sull’effettiva percorribilità delle strade.

Prevista anche un’intensificazione dei controlli per verificare la presenza delle dotazioni antineve a bordo dei veicoli in transito lungo le principali arterie stradali del territorio.

Le previsioni

L’attenzione rimane alta per l’allerta meteo gialla che scatta dalla mezzanotte di oggi, lunedì, quando le temperature saranno in calo e rimarranno con valori sottozero fino alla mattina di domani, martedì, su buona parte delle zone interne della provincia, con la conseguente possibilità di formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate.