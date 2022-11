Gestione delle emergenze elettriche: incontro tra Prefettura ed Enel

Si è svolto nella Prefettura di Grosseto l’incontro annuale tra il Prefetto Paola Berardino, il vice Prefetto aggiunto Michele Bray ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, rappresentata dal responsabile “Unità territoriale Grosseto” Luana Alfonso, dal capo unità tecnici Alessandro Atzei e dai referenti delle strutture Enel di affari istituzionali e sostenibilità e di comunicazione per Toscana e Umbria Emiliano Maratea, Federico Rosa e Riccardo Clementi.

L’incontro è stato l’occasione per presentare le rispettive strutture ed i nuovi incarichi in E-Distribuzione. È stato fatto il punto sull’importanza di stabilire un contatto immediato e diretto per ogni evenienza, nonché sulle attività di coordinamento in caso di emergenze, dall’attivazione dei rapporti tra istituzioni, protezione civile e aziende di servizio, alla segnalazione e gestione delle utenze sensibili, iniziative utili a prevenire criticità relative alla viabilità e al servizio elettrico e ad ottimizzare il pronto intervento in caso di fenomeni di maltempo. Una collaborazione, quella tra Prefettura di Grosseto ed E-Distribuzione, che costituisce un esempio di efficienza grazie al quale anche nel corso del 2022 sono state risolte criticità ed emergenze.

Nella circostanza E-Distribuzione ha anche presentato nel dettaglio la propria struttura organizzativa, che dal 2022 presenta novità nelle ramificazioni territoriali, ed il piano per la gestione delle emergenze elettriche, predisposto per fronteggiare situazioni critiche dovute a perturbazioni particolarmente intense, diventate sempre più frequenti nel corso degli ultimi anni, con una serie di attività e procedure operative volte a prevenire e gestire in maniera efficace le possibili conseguenze sulle linee elettriche di questi fenomeni meteorologici. L’iniziativa è stata anche l’occasione per fare il quadro delle azioni di intervento messe in campo per gestire le emergenze verificatesi negli ultimi anni sul territorio maremmano, con particolare riferimento alle aree più isolate e di montagna.

A questo proposito, in termini di attività operativa E-Distribuzione svolge costantemente l’attività di “taglio piante” nella fascia di propria competenza: negli ultimi due anni queste operazioni hanno interessato circa 900 chilometri di bosco e sono stati ispezionati 2mila chilometri di rete elettrica anche mediante l’utilizzo di elicotteri specializzati. Per quanto riguarda gli investimenti per il potenziamento del servizio, E-Distribuzione sta operando sul territorio attraverso diversi programmi, tra cui il “Progetto Resilienza” con cui la società elettrica sta potenziando le infrastrutture per dotare le aree montane di una rete sempre più efficiente e resistente: si tratta di un piano frutto di uno studio approfondito effettuato in collaborazione con il Cesi, grazie al quale – a partire dagli eventi meteo verificatisi negli ultimi 15 anni – è stato possibile individuare interventi mirati da eseguire sulle reti elettriche. L’attuazione di questi importanti piani ha visto l’azienda investire circa 54 milioni di euro dal 2017 a oggi nell’area di Grosseto e provincia. Nel dettaglio, gli interventi sono consistiti nella sostituzione delle linee aeree in conduttori nudi con cavo aereo isolato o linee interrate e nell’aumento di interconnessioni tra le reti e del grado di automazione delle stesse.

Sul territorio provinciale di Grosseto insistono 14 cabine primarie, 134 linee di media tensione per un totale di circa 4mila chilometri, nonché 5.900 chilometri di linee di bassa tensione e 3.850 cabine secondarie: si tratta di una struttura articolata, che fornisce elettricità a circa 191mila clienti di bassa tensione e a 466 clienti di media tensione, seguiti con una costante attività di manutenzione e di potenziamento del sistema elettrico.