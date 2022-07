Lotta al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura: vertice in Prefettura

Si è tenuta ieri, 6 luglio, in Prefettura, a Grosseto, la prima riunione del Tavolo per la prevenzione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, nato in seno al Consiglio territoriale per l’immigrazione, presieduta dal Prefetto Paola Berardino.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Grosseto, delle Forze dell’Ordine, di Inps, Inail, Ispettorato territoriale del lavoro, delle organizzazioni datoriali Confagricoltura e Coldiretti, delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Ugl, delle associazioni che si occupano dell’assistenza ai migranti.

Nel contesto sinergico sono emersi numerosi spunti per un’azione preventiva ad ampio raggio, che impegnerà i partecipanti nei prossimi mesi nella programmazione di azioni coordinate riguardanti la “formazione” degli operatori, per migliorare l’approccio al mondo del lavoro e l’integrazione degli stranieri, il trasporto nei luoghi di lavoro, l’elaborazione di progetti aperti alla partecipazione del terzo settore, e che coinvolgerà anche gli Enti locali, con la collaborazione della Provincia, per quel che riguarda le situazioni alloggiative e le residenze anagrafiche.

Le iniziative accennate verranno dettagliate e realizzate nei mesi a venire, grazie ad un contesto istituzionale che metterà a fattor comune la competenza di ciascuno e l’esperienza maturata sul campo, per contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in un ambito, quello dell’agricoltura, che tanta parte ha nell’economia della provincia di Grosseto.