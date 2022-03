Il Prefetto Paola Berardino incontra il Console generale degli Stati Uniti a Firenze

Il Prefetto di Grosseto Paola Berardino ha incontrato questa mattina il Console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta.

“Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati temi di interesse comune sotto il profilo economico, culturale e della sicurezza – si legge in una nota della Prefettura -. Un focus specifico è stato dedicato alle misure messe in campo in questa provincia per assicurare assistenza e accoglienza alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto bellico, arrivata oggi a contare circa 1000 presenze. Si è avuto modo di soffermarsi inoltre sull’impatto economico e sociale che la pandemia, e l’attuale aumento dei costi delle materie prime, hanno avuto sul territorio e ai progetti di rilancio intrapresi, anche al fine di mantenere e sviluppare gli ottimi rapporti commerciali che legano la Provincia e gli Stati Uniti“.

“Il Prefetto ha anche esposto le iniziative adottate per preservare l’economia legale dai rischi di interferenze criminali in un contesto reso più vulnerabile proprio dalle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria. Nell’incontro il Prefetto ha poi illustrato le bellezze cultuali e paesaggistiche che connotano la zona di Grosseto e della sua intera provincia. A tal proposito, il Console ha espresso il desiderio di poter presto visitare nuovamente il territorio per ammirarne le sue bellezze e ha anche auspicato che possano riprendere e intensificarsi i flussi turistici di cittadini americani che sono da sempre particolarmente attratti dall’Italia e, nell’ambito del territorio nazionale, dai siti dalla Maremma – termina il comunicato -. L’incontro si è concluso con il proposito di promuovere ulteriori occasioni di confronto e con il rituale scambio dei doni”.