Il Prefetto incontra i neosindaci eletti: “La sicurezza sarà una priorità”

Ieri mattina, il Prefetto Paola Berardino ha voluto riservare un momento di confronto personale e diretto con i sindaci dei sei Comuni della provincia, i cui organi sono stati rinnovati nel corso dell’ultima consultazione elettorale amministrativa (Grosseto, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Orbetello, Roccalbegna, Scansan

Alla presenza dei dirigenti prefettizi in servizio, in apertura il Prefetto ha formulato agli amministratori locali eletti le proprie congratulazioni, contestualmente rivolgendo loro l’augurio per un proficuo svolgimento del mandato istituzionale nei rispettivi territori.

I sindaci intervenuti hanno preso a turno la parola, ringraziando il Prefetto per l’occasione loro offerta di un primo momento di condivisione e conoscenza reciproca; ciascuno di loro, quindi, ha brevemente esposto le esigenze e le peculiarità più significative delle comunità di propria appartenenza.

Il Prefetto, raccolti gli spunti offerti dai singoli interventi degli amministratori locali, ha assicurato loro che il tratto caratterizzante della propria azione istituzionale in ambito provinciale sarà l’attenzione sensibile della Prefettura all’ascolto dei rappresentanti delle singole comunità territoriali.

In particolare, il Prefetto ha voluto evidenziare che prioritaria considerazione sarà rivolta alle tematiche della sicurezza pubblica, della protezione civile nonché della coesione sociale nei singoli territori.

A conclusione dell’incontro è stato annunciato agli amministratori intervenuti che a breve il Prefetto avvierà le proprie visite istituzionali in tutti i territori comunali.