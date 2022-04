Estate in sicurezza, i Comuni incontrano il Prefetto: “I controlli saranno potenziati”

Pianificati i servizi di ordine e sicurezza pubblica per la prossima stagione estiva, nell’attuale fase di ripresa delle attività produttive e della vita sociale, per mantenere alta la qualità della vita nei comuni di Follonica e Scarlino e garantire un’estate in sicurezza.

È questo il risultato della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è e tenuto questa mattina nel Comune di Follonica.

All’incontro, coordinato dal Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, hanno preso parte il sindaco di Follonica, Andrea Benini, il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, il Questore, Antonio Mannoni, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Adinolfi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Cesare Antuofermo, il Comandante della Polizia provinciale, Stefano Pacini, e i Comandanti delle Polizie Municipali di Follonica e Scarlino, Paolo Negrini e Folco Amerini.

Intervenuti anche i rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Associazione Balneari di Follonica e Associazione Booking Follonica, che hanno espresso osservazioni e valutazioni in ordine ai temi di maggior interesse per gli operatori economici, con particolare riguardo alla gestione delle presenze turistiche durante la stagione estiva.

Dopo Castiglione della Pescaia, si tratta del secondo incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica itinerante, tenuto cioè in sedi diverse dalla Prefettura, che il Prefetto ha inteso convocare con l’intento di accrescere il rapporto con i territori, per esprimere un senso di vicinanza istituzionale alle comunità, rafforzare il rapporto di collaborazione con le amministrazioni comunali e conoscere più da vicino le problematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica.

In sede di Comitato, anche grazie all’apporto informativo pervenuto dai sindaci, è stata effettuata una puntuale disamina di un piano di sicurezza che vedrà un potenziamento dei servizi di vigilanza da parte delle forze di Polizia, attraverso operazioni ad alto impatto, con l’intensificazione di servizi mirati al contrasto della somministrazione di sostanze alcooliche ai minorenni, dello spaccio di stupefacenti, per accompagnare la ripresa economica e consentire al tempo stesso di trascorrere in serenità le vacanze estive a quanti scelgono la costa di questa provincia per la loro villeggiatura,

All’esame del comitato anche la riproposizione di provvedimenti di limitazione della vendita di bibite in contenitori in vetro nonché un costante monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile con la collaborazione della Polizia Municipale.

Un focus infatti è stato dedicato a tutti quei luoghi dove si ritrovano i giovani, i locali di intrattenimento e della movida notturna, per evitare schiamazzi, atti vandalici o comunque tutti quegli eventuali comportamenti di disturbo della quiete pubblica e ancor più per prevenire la commissione di reati.

Nel corso della riunione è stata, inoltre, effettuata una prima valutazione sugli eventi in programma per la stagione estiva in provincia, in considerazione anche dei possibili afflussi di persone e dei correlati profili di ordine e sicurezza pubblica. Nel merito, il Prefetto ha evidenziato che saranno effettuati specifici approfondimenti sugli aspetti in rilievo caso per caso, sempre in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Disposto anche il rafforzamento nell’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale e della contraffazione e l’intensificazione dei controlli amministrativi negli esercizi commerciali, i mercati, le spiagge, lungomare ed altri luoghi di massima aggregazione.

“In vista della oramai imminente stagione estiva – ha dichiarato il Prefetto Paola Berardino -, con il progressivo superamento dell’emergenza sanitaria e la ripresa del settore turistico e balneare, occorre ottimizzare il ‘modello sicurezza’, in un’ottica di complessiva integrazione delle risorse, tra Forze dell’ordine e Polizie locali e, più in generale, tra pubblico e privato”.

“Questa mattina – ha detto il sindaco Andrea Benini – abbiamo preso un impegno per fare fronte all’arrivo di molte presenze durante la prossima stagione estiva, anche alla luce delle esperienze pregresse. La volontà è quella di prevenire alcuni fenomeni che si sono verificati lo scorso anno e, in questo, è fondamentale il rapporto con gli operatori. Un grazie al Prefetto e al Questore, per essere stati fisicamente a Follonica e aver svolto qua il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, coinvolgendo anche gli operatori di Follonica. Sarà sicuramente fondamentale avere una maggiore presenza delle forze dell’ordine, concentrando i controlli soprattutto in alcuni luoghi nevralgici della città. Con l’apertura delle discoteche speriamo che i problemi siano attenuati rispetto alla scorsa estate, anche se, in ogni caso, ci dobbiamo preparare a vivere un’estate particolare”.

“Ringrazio – ha dichiarato il sindaco Travison – le autorità civili e militari per l’invito all’incontro sulla sicurezza del nostro territorio per la prossima estate. Credo che la collaborazione tra le istituzioni sia fondamentale per garantire ai nostri residenti e ai turisti la tranquillità che meritano: chi vive o visita la Maremma deve sentirsi sempre al sicuro e sono certa che lavorando in sinergia potremo ottenere i risultati sperati”.

Al termine della riunione del Comitato, il Prefetto Berardino, accompagnato dal sindaco Benini e dai vertici delle Forze dell’Ordine, ha visitato l’hub di Follonica di prima accoglienza dei cittadini provenienti dall’Ucraina.