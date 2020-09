Argini del Bruna come piste ciclabili: se ne parla in un incontro del comitato

“È possibile utilizzare gli argini del Bruna come piste ciclabili?”

Questo il tema del primo di quattro incontri promossi da Massimo Emiliani, membro del comitato Bruna, che si terrà martedì 15 settembre, alle 17.30, nella ex sala consiliare di Castiglione della Pescaia (all’interno della biblioteca “Italo Calvino”).

L’incontro prevede l’intervento di Enzo Ricciardi, tecnico del Genio Civile presso la Regione Toscana, che spiegherà come poter trasformare gli argini del Bruna in percorsi ciclabili, creando veri e propri itinerari turistici dedicati agli appassionati del genere e non solo.

L’obiettivo è quello di rendere il territorio fruibile anche durante il periodo invernale per incrementare il turismo e permettere alle attività ricettive e commerciali di prolungare la stagione. Saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale, associazioni di settore ed esponenti delle forze politiche locali.

Per partecipare, è necessario indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza.