Elezioni politiche, il Pd organizza un incontro pubblico: “Al lavoro per ricostruire”

“La sconfitta del 25 settembre non lascia spazio a molte interpretazioni, per questo c’è bisogno di guardarsi negli occhi parlando senza paura e timori dello stato del Pd e della sinistra, di cosa in tutti questi anni ha funzionato e non, di dove vogliamo andare. Non ci possiamo permettere la solita discussione autoreferenziale, chiusa, fine a sé stessa”: così esordisce Federico Badini, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Castel del Piano.

“In questa tornata elettorale ci siamo dati da fare, come sempre, insieme al direttivo e a tanti volontari che si sono messi a disposizione per battere il territorio. Grazie a loro siamo riusciti a fare qualcosa di positivo perfino in un risultato negativo – continua Badini -. Abbiamo trovato pochissime persone contente di votarci, convinte nonostante riconoscessero il nostro impegno locale. Questo deve far riflettere”.

“Ecco perché – prosegue il segretario del Partito democratico di Castel del Piano – abbiamo deciso di non fare la solita assemblea aperta e finirla lì, ma di costruire un percorso“.

Questa proposta verrà illustrata lunedì 10 ottobre, dalle 21,15, nella sezione “M. Pieri” del Pd di Castel del Piano, al civico 10 di piazza Garibaldi.

“Questa idea è stata pensata insieme al direttivo. Alla base c’è la volontà di aprire il ragionamento non solo ai tesserati, ma a chi ci ha votato, a chi lo ha fatto poco convintamente, a chi non lo ha fatto per nulla. Seguendo il percorso del congresso nazionale, ci muoveremo sul territorio cercando di continuare sulla scia di quanto fatto nei mesi scorsi e per le elezioni, con la volontà di ascoltare più persone possibili con umiltà e disponibilità, senza nasconderci“, afferma Badini.

“Se abbiamo perso i motivi sono molti. Siamo ‘malati di governismo’: l’aver condiviso responsabilità un po’ con tutti ci ha reso poco chiari nelle proposte e di conseguenza poco credibili; stiamo sulle scatole ad una parte del Paese che ci ha voltato le spalle perché abbiamo smesso di ascoltarla e rappresentarla. Abbiamo bisogno di un ricambio di classe dirigente, in larga parte ormai logora e distante dalla base sui territori, che poi ci mette la faccia. Questi e altri temi sono al centro – conclude Badini -, insieme alla difficoltà di coinvolgere giovani e donne, ma anche di rispondere a tutte le richieste di territori come il nostro. Noi faremo di tutto per non escludere alcuno da questa discussione. Chiunque abbia qualcosa da dire è il benvenuto”.