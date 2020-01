Contrasto al bullismo e al cyberbullismo: se ne parla in un incontro del Pd

Giovedì 9 gennaio, alle 16, nella sede della Cgil di Grosseto, in via Repubblica Dominicana n. 80/G, la segreteria comunale del Partito Democratico di Grosseto ha organizzato un incontro con Ilaria Giovannetti, consigliere della Regione Toscana, prima firmataria della proposta di Legge in tema di “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, approvata all’unanimità il 26 novembre 2019.

Si tratta della Legge regionale n. 71/2019 che, preso atto della continua espansione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e dell’incremento dei casi registrati nel nostro territorio, istituisce il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo e promuove azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori nei loro contesti di vita, quali le scuole, i luoghi di aggregazione giovanile, gli ambiti sportivi.

L’incontro è aperto a tutti.