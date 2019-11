Patto sviluppo e infrastrutture, confronto con il ministro De Micheli. Rossi: “Priorità definite, possibile ora il cambio di passo”

“Oggi abbiamo presentato al ministro De Micheli le richieste infrastrutturali di una Toscana che fa e che vuole rilanciare lo sviluppo e creare buona occupazione. La Regione è riuscita a mettere nero su bianco un elenco di opere ritenute strategiche da ben 19 soggetti sociali tra mondo dell’imprenditoria, dei sindacati, del commercio, delle cooperative. Si va dalla realizzazione del Corridoio Tirrenico, al potenziamento degli aeroporti, al raddoppio della Pistoia-Lucca, agli interventi sui porti di Livorno e di Piombino. Non ci sono più incertezze o discussioni in corso. Oggi il ministro De Micheli ha incontrato tutti i rappresentanti di queste realtà, che hanno avuto modo di illustrarle i motivi per cui ritengono prioritarie queste opere. C’è un elenco definito e fino al mio ultimo giorno come presidente della Regione lavorerò perchè queste opere vengano realizzate. In questo senso studierò con grande attenzione le schede che il ministro mi ha consegnato nel corso dell’incontro di questa mattina, nelle quali si indica una sorta di cronoprogramma per l’avvio della realizzazione dei principali interventi stradali, ferroviari, portuali ed aeroportuali previsti in Toscana, dei quali avevamo discusso nel nostro precedente incontro nel mese di ottobre”.

A dirlo il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi al termine dell’incontro tra il ministro ai trasporti ed infrastrutture Paola De Micheli e i firmatari del ‘Patto toscano per lo sviluppo‘. All’incontro, oltre al presidente, erano presenti anche gli assessori regionali alle infrastrutture e governo del territorio Vincenzo Ceccarelli, e alle attività produttive, commercio e turismo Stefano Ciuoffo.

“Il ministro ci ha rassicurato sul fatto che dove c’è accordo sulle opere da fare la realizzazione procede in maniera più spedita – ha aggiunto Rossi – e si è detta disponibile ad avviare dei tavoli tecnici per stabilire modalità di avanzamento e tempi certi per il finanziamento e la realizzazione. Era quello che chiedevamo da tempo al Ministero, dei punti fermi su cui poter lavorare. Notiamo un cambio di passo al Ministero, sarà perchè finalmente abbiamo un ministro donna“.

Le grandi opere infrastrutturali sulle quali è confluito l’accordo delle istituzioni e delle parti sociali che hanno siglato il ‘Patto per lo sviluppo’ sono il Corridoio Tirrenico – che la Toscana costiera aspetta da troppo tempo -, le terze corsie autostradali lungo la A1 e la A11, il sottoattraversamento AV di Firenze, la ‘Due mari’ per creare un’arteria viaria ‘orizzontale’ tra Grosseto e Fano, realizzare il collegamento diretto tra il porto di Piombino e la ss398 (bretella di Piombino), raddoppiare la linea ferroviaria Pistoia-Lucca ed il tratto Empoli-Granaiolo sulla linea per Siena (quest’ultimo anche da elettrificare), realizzare a Livorno la Darsena Europa ed i collegamenti ferroviari diretti tra Porto ed interporto, attuare i piani regolatori portuali di Piombino (piattaforma di smantellamento e refitting navale) e Marina di Carrara (progetto Waterfront), realizzare gli interventi di potenziamento per gli aeroporti di Firenze e Pisa, gli Assi viari di Lucca, l’adeguamento della ss67 Tosco-romagnola e vari altri interventi sulla viabilità.

Questi gli interventi che la Toscana attende e dei quali ha bisogno per sostenere e riaffermare il proprio sviluppo economico, con il rilancio di una buona occupazione e il sostegno all’innovazione delle imprese. La realizzazione di queste opere, da sola, è capace di attivare una forza lavoro stimata in 87mila unità, ma il vero beneficio sarebbe successivo, dato che esse doterebbero la regione di infrastrutture moderne ed adeguate alle attuali necessità del sistema economico e della popolazione.

Relativamente al Corridoio Tirrenico, il Ministro De Micheli ha spiegato che una norma del 1982 attualmente impedisce il passaggio delle competenze per l’opera ad Anas, ma l’intenzione del Ministero è modificare questa legge con un intervento che sarà fatto già nelle prossime ore.