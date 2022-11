Giornata nazionale del Parkinson: neurologi e volontari si incontrano all’ospedale Misericordia

Anche l’Asl Toscana sud est ricorda la Giornata nazionale del Parkinson, che si celebra sabato 26 novembre, promossa da Fondazione Limpe.

Un’occasione per offrire ai pazienti e alle loro famiglie informazioni preziose e puntuali su questa malattia così complessa ed eterogenea.

Nella Asl Toscana sud est questa patologia neurodegenerativa interessa circa 3600 pazienti, di cui 1500 in provincia di Arezzo, 1100 a Siena e 1000 a Grosseto. Per la sua cura esistono due ambulatori dedicati, all’ospedale San Donato di Arezzo e al Misericordia di Grosseto, che da oltre 20 anni seguono questi pazienti. In provincia di Siena è attivo sia su Campostaggia sia su Nottola un ambulatorio per i disturbi del movimento, a cui afferiscono anche i malati di Parkinson.

All’ospedale Misericordia di Grosseto sabato 26 novembre, nella sala 4 della nuova ala dell’ospedale, dalle 9 alle 12, si svolgerà un incontro tra gli specialisti neurologi e l’associazione di volontariato Azione Parkinson Grosseto onlus.

“Si tratta di un momento di divulgazione – sottolinea il dottor Roberto Marconi, direttore della Uoc della Neurologia di Grosseto –, dove si potrà discutere anche su come la telemedicina può aiutare le persone affette da Parkinson e i loro caregiver nel nostro territorio. L’hashtag della Giornata è #muoviamocinsieme perché proprio il lavoro di squadra ha fatto crescere la Giornata nazionale del Parkinson facendola diventare un punto di riferimento per pazienti e istituzioni”.