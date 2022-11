Nuova Pac 2023/2027: Confagricoltura spiega ai soci il piano strategico

Venerdì 11 novembre, alle 15, all’Hotel Granduca in via Senese a Grosseto, Confagricoltura Grosseto ha organizzato un incontro informativo con i propri soci in merito alla nuova Pac, la Politica agricola comunitaria.

“L’Europa è molto più vicina di quello che si crede – spiega il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi – e in questo particolare momento è importantissima la partecipazione di tutti i soci per comprendere al meglio quello che è il Piano strategico che contraddistingue il nuovo strumento che sosterrà tutto il comparto agricolo per il prossimo quinquennio.”

In particolare saranno analizzati e spiegati i cinque Eco Schemi su cui si basa la Pac, dal benessere animale e dalla riduzione degli antibiotici, dall’inerbimento delle colture arboree, spontaneo o artificiale, dalla salvaguardia degli olivi di interesse paesaggistico ai sistemi foraggieri intensivi fino alle misure per gli impollinatori.

“Come associazione – puntualizza Tocchi – crediamo molto in un’agricoltura europea forte, che produca cibo di qualità e a prezzi accessibili, custodisca il territorio, contribuendo alla tenuta sociale in particolare delle aree interne: l’accesso al cibo è uno dei fattori chiave della salvaguardia della società civile e della convivenza democratica. In merito alla riforma della Pac, riteniamo importante che la Commissione Europea prenda in considerazione la possibilità di riservare ulteriori fondi a favore del settore agricolo. Lo stanziamento di fondi dell’Unione Europea è di vitale importanza non solo per la salvaguardia del funzionamento del mercato unico, ma anche per la competitività delle imprese nazionali; la modifica delle regole degli aiuti di Stato, infatti, seppur importante, rischia di premiare gli agricoltori di quegli Stati che hanno maggiori disponibilità finanziarie”.

“Invito quindi i soci – conclude il presidente di Confagricoltura Grosseto – a prender parte all’incontro di venerdì 11 perché solo con la conoscenza e la consapevolezza si è in grado di comprendere al meglio i cambiamenti in atto che interesseranno e influenzeranno il nostro settore.”