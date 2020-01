“2020: per il futuro di Castel del Piano”, l’opposizione organizza un incontro pubblico

L’opposizione di centrosinistra nel Consiglio comunale di Castel del Piano, il gruppo “Tradizione e Innovazione”, dopo i primi sei mesi di rodaggio, ha organizzato, per mercoledì 29 gennaio, alle 21, un incontro pubblico e aperto, dal titolo evocativo: “2020: per il futuro di Castel del Piano – Analisi sull’azione di governo locale e proposte per il suo rilancio“. L’incontro, che si terrà nella locale sezione del Pd, in piazza Garibaldi, sarà il primo appuntamento politico del nuovo anno.

“Come gruppo abbiamo deciso di organizzarci dopo i primi mesi – afferma Samuele Pii, capogruppo di opposizione – e insieme alle mie colleghe abbiamo deciso di esordire partendo con questo incontro aperto a tutti in cui discutere su quanto ha fatto fino ad ora l’amministrazione Bartalini – Giglioni e su quello che c’è da fare“.

“Oltre a questo – continua Pii –, abbiamo presentato quattro mozioni per il prossimo consiglio comunale, che si terrà giovedì 30 gennaio alle 21, e che riguardano: il bonus facciate, inserito dal Governo all’interno della Manovra; la questione del punto Enel sull’Amiata grossetana; una richiesta di intervento sul letto del fiume Orcia vicino a Montenero e la richiesta di organizzare dirette streaming del consiglio comunale in nome della trasparenza“.

Di queste mozioni e di altro si parlerà nel primo incontro dell’anno a cui tutta la popolazione è invitata.

“Nel 2020 vorremmo organizzare diversi momenti come questi, anche in diversi luoghi del nostro territorio, per ascoltare i cittadini e – conclude Pii – per portare in comune proposte valide e che possano aiutare la maggioranza Bartalini – Giglioni ad amministrare al meglio il nostro territorio“.