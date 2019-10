“Gatti randagi: istruzioni per l’uso”, se ne parla in un incontro dell’Oipa

Cosa significa avvicinarsi ad un gatto randagio? Quali sono le caratteristiche e le norme da seguire?

A spiegarlo sarà la delegazione Oipa di Grosseto, sabato 26 ottobre, dalle 16 alle 18, al Rifugio di Nella, in via Cassarello, a Follonica.

Dai regolamenti comunali e la creazione di colonie feline a come accudire i cuccioli, sterilizzarli e recuperare gli animali con la gabbia trappola: ogni domanda sui gatti randagi troverà una risposta per conoscerli e accoglierli all’interno del contesto cittadino. Per informazioni, è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo [email protected]