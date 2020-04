Emergenza Coronavirus: riunito il tavolo del turismo del progetto “Nucleo Fenice”

Oggi si è tenuta la prima riunione del Tavolo del turismo, nell’ambito del progetto “Nucleo Fenice”. Presenti anche gli operatori del settore culturale.

“C’è un grande sentimento di incertezza da parte della categoria turistica sui tempi e sulle modalità di riapertura – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Il Comune di Grosseto ha dato massima disponibilità alle associazioni per districarsi nel miglior modo possibile, anche a livello tecnico, tra le disposizioni legate alle riaperture. Un supporto arriverà dagli uffici comunali. L’attenzione si concentrerà, tra le altre cose, su un piano integrato di promozione turistica e marketing territoriale di respiro nazionale, con una strategia su cui lavorare in questo momento in vista della ripresa. Grazie al vicesindaco Luca Agresti“.