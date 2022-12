Percorsi di apprendimento e servizi di sostegno all’inclusione: incontro al Museo di storia naturale

Dopo il primo evento di restituzione del progetto “Passi – Percorsi di apprendimento e servizi di sostegno all’inclusione”, del quale Coeso Società della salute è capofila, che si è tenuto a Follonica, è in programma lunedì 19 dicembre la seconda tappa a Grosseto, per terminare poi il 21 dicembre a Castel del Piano.

Il progetto, pensato per favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone disabili e con problemi di salute mentale, si è sviluppato su 18 mesi coinvolgendo le tre ex zone di distretto, quella Grossetana, quella dell’Amiata e delle Colline Metallifere, in un lavoro che ha coinvolto diversi partner: cooperativa Aforisma, cooperativa Cuore Liburnia Sociale, associazione L’Altra Città, consorzio Mestieri Toscana, cooperativa Sociale Arcobaleno, Coob Consorzio cooperative sociali.

L’incontro, che si terrà al Museo di storia naturale della Maremma, si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali di Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute di Grosseto, e di Sara Minozzi, assessore alle politiche sociali del Comune di Grosseto. La parola passerà poi ad Andrea Solimeno, responsabile area Povertà di Coeso Società della Salute di Grosseto, per gli obiettivi, le fasi e i risultati del progetto “Passi”. Il percorso di accompagnamento ai tirocini di inclusione sociale sarà spiegato da Lucia Biondi, della cooperativa Giocolare, mentre Pietro Restante, della cooperativa Aforisma, parlerà dei laboratori didattici. Seguiranno poi un approfondimento sull’orientamento e la formazione, spiegata da Erika Marioni, dell’associazione L’Altra città, e la parte sulla valutazione degli esiti del progetto, a cura di Marzia Peca, del consorzio di cooperative sociali Mestieri Toscana. Le cooperative Arcobaleno e Cuore Liburnia racconteranno poi le esperienze dei partecipanti, mentre a fine mattinata le conclusioni del progetto saranno a cura di Solimeno.

L’ultimo appuntamento con il progetto è in programma il 21 dicembre a Castel del Piano.