“I muschi delle aree collinari e montane”: incontro in streaming dal Museo di storia naturale

Il calendario degli eventi del Museo di storia naturale della Maremma prosegue con un appuntamento dedicato a “I muschi delle aree collinari e montane“, in programma per sabato 5 dicembre alle 17.

E proprio come nelle due occasioni precedenti, anche in questo caso – per le disposizioni di sicurezza anti-Covid – sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina “Eventi” del sito del museo e sulla pagina Facebook “Museo Storia Naturale Maremma”.

A condurre il webinar sarà Ilaria Bonini dell’Università di Siena.

«I muschi – spiegano dal Museo di storia naturale della Maremma, diretto da Andrea Sforzi – sono spesso davanti i nostri occhi, colonizzano ambienti diversi, in città come nei boschi e in campagna, ma spesso non dedichiamo loro sufficiente attenzione. Si tratta di vegetali dalle caratteristiche straordinarie che cercheremo di conoscere meglio con un incontro di Citizen science dedicato proprio a loro. Ilaria Bonini ci descriverà le caratteristiche botaniche ed ecologiche dei muschi, guidandoci al riconoscimento di alcune delle specie presenti sul nostro territorio».

Ma l’esperienza non sarà solo virtuale. «Il webinar – confermano dalla struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura – produrrà anche un pieghevole per il riconoscimento delle specie, che verrà distribuito come pdf ai partecipanti e verrà stampato e reso disponibile al museo per gli interessati».

Intanto, l’appuntamento è online: sarà disponibile un link nella pagina Eventi del museo e chi vorrà potrà seguire la diretta sulla piattaforma Zoom, con la possibilità di fare domande “live”. Inoltre la diretta sarà trasmessa anche sulla stessa pagina Eventi del sito oppure sulla pagina Facebook “Museo Storia Naturale Maremma”.