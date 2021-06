“Mosquito Alert”: incontro del Museo di storia naturale sul progetto anti-zanzare

L’estate sta per cominciare e la bella stagione porta con sé i disagi causati dalle specie invasive di zanzare. Per questo il Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura organizza un evento dedicato alla Citizen science sull’argomento: il webinar “Mosquito Alert” con Alessandra Della Torre dell’Università La Sapienza di Roma.

L’appuntamento è per venerdì 18 giugno, alle 18.30. L’evento sarà trasmesso gratuitamente per tutti in diretta streaming sulla pagina Facebook “Museo Storia Naturale Maremma” e sulla pagina Eventi del sito web del museo, dove sarà presente un link alla piattaforma Zoom.

«Con l’inizio dell’estate – spiega il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – aumenta il tempo trascorso all’aperto e di conseguenza la possibilità di venire punti dalle zanzare. Cosa fare per capire meglio questo fenomeno e per combatterlo in modo efficace? Servono dati, molti dati. E quale soluzione migliore se non un progetto di Citizen science? “Mosquito Alert” è un progetto scientifico nato in Spagna e oggi attivo in tutta Europa, finalizzato a monitorare e combattere le specie di zanzare invasive che hanno invaso il nostro territorio e stanno espandendosi in nuove aree».

“Mosquito Alert” è diventata un’App, un software gratuito e open source che permette di inviare dati relativi alle zanzare. «L’obiettivo dei team coinvolti nel progetto – spiega ancora Sforzi – è completare i limitati dati sulla distribuzione delle specie autoctone e invasive con i dati inviati dai cittadini, come foto e segnalazioni delle punture, creare modelli predittivi utili per ottimizzare gli interventi di disinfestazione e nello stesso tempo aumentare la conoscenza dei cittadini sulla biologia delle zanzare, i rischi sanitari associati e le misure da attuare a livello individuale per ridurne la moltiplicazione».

Il Museo di storia naturale della Maremma è aperto al pubblico dal mercoledì al sabato, dalle 15 alle 20, e la domenica con orario dalle 15 alle 19. Per informazioni: 0564.488571.