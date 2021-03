I molluschi rari della Toscana: se ne parla in un incontro del Museo di storia naturale

La serie di eventi online del Museo di storia naturale della Maremma dedicati a “Endemismi e specie rare della Toscana” prosegue con un nuovo appuntamento.

Sabato 20 marzo, alle 17m sarà la volta dei molluschi con l’intervento di Andrea Benocci, curatore del Museo di storia naturale dell’Accademia dei fisiocritici di Siena ed esperto malacologo. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming – accessibile gratuitamente a tutti – sulla pagina “Eventi” del sito del museo (dove sarà disponibile un link per collegarsi sulla piattaforma Zoom) e sulla pagina Facebook “Museo storia naturale Maremma”.

«L’esperto Andrea Benocci – spiega il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – ci condurrà in un viaggio affascinante nel mondo dei molluschi, facendoci scoprire specie rare ed endemismi di Toscana. Un’occasione unica per approfondire le conoscenze su un interessantissimo gruppo di invertebrati che spesso, nel sapere popolare, è conosciuto quasi esclusivamente per il rilievo gastronomico di alcune specie. Un altro importante tassello della biodiversità della nostra regione da conoscere e da proteggere».