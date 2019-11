Giornata delle cure palliative: incontro pubblico al Misericordia per informare i cittadini

A Grosseto, l’Unità funzionale cure palliative dell’ospedale Misericordia, diretta dal dottor Bruno Mazzocchi, organizza un evento a partire dalle 14, nella sala riunioni delle Malattie Infettive, dove si terrà una tavola rotonda dal titolo “Le cure palliative e l’Hospice: la nostra realtà, punti di forza e di miglioramento“.

“Sarà l’occasione per confrontarsi e promuovere la diffusione della cultura della palliazione, sensibilizzando sui diritti e sui bisogni dei malati inguaribili e delle loro famiglie“, commenta Mazzocchi.

Tra i vari temi in programma, si parlerà dell’assistenza domiciliare ai malati, del ruolo dell’accompagnamento spirituale come strumento anche di cura, sempre nel totale rispetto della dignità e dei desideri della persona in quanto essere umano e non solo come persona affetta da patologia. Grande attenzione sarà poi riservata al fondamentale contributo dato dalle associazioni di volontariato, in particolare La Farfalla e Dog4life, che collaborano in completa sinergia con i professionisti sanitari e sono sempre presenti a fianco di chi affronta un momento così difficile.

Nella seconda parte del pomeriggio, dalle 16 alle 19, all’Hospice, al 1° piano, scala A, i cittadini potranno incontrare gli operatori che saranno a loro disposizione per rispondere alle loro domande su attività e servizi del reparto.

La Giornata nazionale delle cure palliative coincide con la festa di San Martino, il cui mantello (il pallio appunto) è il simbolo tangibile della cura globale e della presa in carico della sofferenza, proprio come le cure palliative curano e si prendono cura non solo della malattia, ma anche della persona malata e dei suoi familiari. Prendersi cura è un atto d’amore straordinario, che implica un coinvolgimento emotivo profondo che occorre imparare a gestire e che tocca tutti da vicino: operatori, che stanno accanto al paziente e alla famiglia, e gli stessi familiari, chiamati ad accompagnare la persona cara durante le sue ultime fasi di vita.