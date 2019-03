Maremma e lavoro: se ne parla in un incontro pubblico alla Fondazione Il Sole

I recenti dati sull’occupazione in Maremma indicano una progressiva e costante riduzione dei posti di lavoro.

La tendenza che viene evidenziata è incontrovertibile: gli occupati tra il 2016 e il 2017 sono il 3,1 % in meno, l’occupazione maschile perde un 7,7 %. La crisi complessiva degli investimenti pubblici sulle infrastrutture e un rallentamento strutturale degli investimenti privati hanno portato una contrazione sensibile degli occupati nel manifatturiero e nel terziario. Contestualmente, lo spostamento degli equilibri politici nelle amministrazioni locali ha accentuato il fenomeno per la totale assenza di interventi sull’economia locale e a sostegno dell’occupazione.

Il declino nello sviluppo che corrisponde a questo fenomeno sarà oggetto dell’incontro organizzato dall’associazione “Al centro la Maremma e la sua gente“, a cui parteciperanno esperti, tecnici e politici.

“Quella della Maremma – commenta Carla Minacci, presidente di ‘Al centro la Maremma e la sua gente’ – non è certamente decrescita felice. È un processo erosivo continuo e silenzioso che riduce la vitalità delle nostre comunità, le rende sempre più deboli dal punto di vista economico e culturale. Parlarne e ragionarne pubblicamente è la modalità che abbiamo scelto per rompere la nebbia generata dai soggetti che ne sono la causa a livello locale e nazionale“.

All’incontro, in programma venerdì 29 marzo, alle 17, alla Fondazione Il Sole, in viale Uranio, a Grosseto, interverranno Alessandro Fusacchia, deputato nato e cresciuto a Rieti fino alla metà degli anni ’90, negli ultimi dieci anni lavora per istituzioni europee e ministeri italiani, passando dalle startup alla scuola e all’università; ha co-fondato un’associazione chiamata Rena; Enrico Rabazzi, presidente del Distretto rurale della Toscana del Sud; Stefano Petrella, direttore del polo tecnologico Certema; Federico Capponi; Francesco Tapinassi, di Bto; Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto.

Saranno presenti Claudio Renzetti, segretario provinciale della Cgil, e Fabrizio Milani, segretario provinciale della CISL. Moderano il dibattito Massimiliano Frascino e Gianfranco Chelini.