Il vicecommissario provinciale dell’Udc incontra il segretario nazionale Lorenzo Cesa

La situazione politica e organizzativa dell’Udc in provincia di Grosseto e i rapporti con le altre forze politiche, alla luce anche delle recenti elezioni amministrative, sono stati gli argomenti dell’incontro a Roma fra il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, e il vicecommissario vicario provinciale Gian Luigi Ferrara.

Al termine il segretario Cesa, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla gestione commissariale e totale condivisione per quanto espresso in questo periodo, ha dato la sua disponibilità per una visita e una serie di incontri a Grosseto e Orbetello dopo il tradizionale appuntamento a livello nazionale che si svolgerà a settembre a Fiuggi.

Il vicecommissario provinciale ha illustrato le iniziative già programmate per i prossimi mesi e che vogliono sottolineare “il ruolo dell’Udc come forza politica di centro, moderata, saldamente legata ai valori cristiani e democratici, aperta al confronto nell’ambito dell’area di centrodestra, all’unica e irrinunciabile condizione che sia rispettato il suo ruolo e il suo autonomo contributo“.