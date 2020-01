“Quando le aziende investono in cultura e solidarietà”: se ne parla in un incontro del Lions

Giovedì 30 gennaio, alle 18.30, all’Hotel Granduca di Grosseto, il Lions Club Aldobrandeschi organizza un incontro sulla responsabilità sociale d’impresa e sul rapporto che il tessuto produttivo costruisce con il suo territorio.

“Quando le aziende investono in cultura e solidarietà”: questo il titolo dell’evento, che propone una riflessione sull’impatto che un rapporto efficace tra mondo delle imprese e Terzo settore produce sui territori.

L’incontro affronterà in prima istanza quello che avviene in Toscana per quello che riguarda le esperienze di collaborazione tra imprese e mondo delle organizzazioni culturali e sociali. Ne parlerà Marco Busini, vicegovernatore del Lions Club Distretto 108LA e vicepresidente di Confindustria Toscana Sud.

A seguire Rino Sciaraffa, fundraiser e relazioni esterne per Compassion Italia e socio Assif, presenterà la situazione in Italia sugli investimenti in cultura e sui possibili ritorni per le imprese. Mariapiera Forgione, consulente fundraising e comunicazione e socia Assif, proverà a cambiare il punto di vista, spostando il rapporto tra imprese ed enti del terzo settore dal legame di sponsorizzazione e quello di partnership, evidenziando come questo tipo di relazione possa diventare un elemento strategico per la crescita dei territori.

Le conclusioni saranno affidate a Gloria Mazzi, del Lions Club Grosseto Aldobrandeschi; a moderare gli interventi il giornalista Carlo Sestini.

La serata è organizzata in collaborazione con l’Hotel Granduca e il gruppo territoriale Assif (Associazione nazionale fundraiser), la partecipazione è libera.

Iscrizioni e informazioni su Eventbrite, scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected] o telefonando al numero 328.7018626.