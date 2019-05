Disturbi del comportamento alimentare: se ne parla in un incontro di Libera Opinione

Mercoledì 29 maggio, alle 16, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia, in piazza Dante, a Grosseto, l’associazione Libera Opinione organizza un nuovo evento.

Per il ciclo “Incontro con l’autore”, sarà presentato il libro dal titolo “La dieta persona” di Tiziana Stallone.

Il libro propone quattro profili psicologici per individuare il proprio rapporto con il cibo ed i problemi che ne derivano. L’autrice, esperta in psico-nutrizione e disturbi del comportamento alimentare, analizzerà vari atteggiamenti per migliorare le proprie abitudini alimentari anche attraverso esempi pratici, come metodo basato sulla personalità.

Nell’incontro saranno approfondite anche tematiche e problematiche correlate all’alimentazione nel campo della prevenzione medica, con interventi dei responsabili scientifici della Lilt.

La dottoressa Tiziana Stallone è biologa, libero professionista, docente universitaria e presidente nazionale dell’Enpab (Ente nazionale previdenza ed assistenza Biologi). L’autrice ha già presentato il suo libro alla Rai, su LA7, nella sede del Consiglio regionale della Toscana, della Camera dei Deputati ed in vari contesti di rilevanza scientifica.

La presentazione sarà accompagnata anche da relatori della Lilt (Lega italiana contro i tumori), che a Grosseto è in fase di riorganizzazione con lo scopo di mantenere l’importante ruolo che per anni ha svolto e rappresentato in questa provincia.

Oltre all’autrice del libro, interverranno come commentatori il professor Giuseppe D’Ermo, docente e chirurgo all’Università La Sapienza, commissario della Lilt di Grosseto, il dottor Andrea Ghiselli, presidente della Società italiana di scienze dell’alimentazione e dirigente dell’istituto di ricerca Crea. Introdurrà l’incontro la dottoressa Laura Cutini, biologa, sub commissario della Lilt di Grosseto e componente del Consiglio nazionale d’indirizzo dell’Enpab.

Condurrà per la presentazione del libro Carlo Vellutini, giornalista.